Супругу «краснодарского каннибала» Бакшеева признали вменяемой

Ранее СУСК сообщил об изменении меры пресечения «краснодарскому каннибалу» Бакшееву, который вместе со своей супругой обвиняется в убийстве женщины с последующим расчленением. В связи с опасным инфекционным заболеванием, наличие которого препятствует дальнейшему нахождению в следственном изоляторе и создаёт угрозу жизни, его планируют поместить специализированное лечебное учреждение.

По версии следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеев с супругой находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло Краснодара вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой, считает СК. Впоследствии, добавляет следствие, он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела убитой на камеру своего мобильного телефона, отмечает СК. Рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, 11 сентября 2017 года обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы.