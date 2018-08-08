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16:46 (мск), источник: РИА Новости

Супругу «краснодарского каннибала» Бакшеева признали вменяемой

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Супруга «краснодарского каннибала» Бакшеева признана экспертами НИИ психиатрии вменяемой, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Ранее СУСК сообщил об изменении меры пресечения «краснодарскому каннибалу» Бакшееву, который вместе со своей супругой обвиняется в убийстве женщины с последующим расчленением. В связи с опасным инфекционным заболеванием, наличие которого препятствует дальнейшему нахождению в следственном изоляторе и создаёт угрозу жизни, его планируют поместить специализированное лечебное учреждение.

«Супруга мужчины признана экспертами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского вменяемой. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — проинформировал СУСК.

По версии следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеев с супругой находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло Краснодара вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой, считает СК. Впоследствии, добавляет следствие, он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела убитой на камеру своего мобильного телефона, отмечает СК. Рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, 11 сентября 2017 года обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Управление также сообщало о том, что в ходе обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории были обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

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