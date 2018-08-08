Сами Насери рассказал о драке в московском караоке-клубе
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери рассказал в интервью агентству Sputnik France свою версию событий, произошедших в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери рассказал в интервью агентству Sputnik France свою версию событий, произошедших в
По его словам, конфликт возник
Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в 20 барах за год своего пребывания в России, и нигде не заставляли платить за песни. А здесь они, должно быть, заплатили, то есть у них было больше прав, потому что они заплатили.
Он отметил, что молодые люди хорошо знали администрацию заведения.
«В
Он добавил, что уже после того, как его компания направилась от бара в сторону дома, один из нападавших направился к нему и нанес удар по лицу. «Человек, который меня ударил, был в алкогольном опьянении, как подтвердила полиция», — заявил Насери.
Актер подчеркнул, что не получал в драке
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Сами Насери обратился в полицию, где заявил о драке в клубе «Войс». Позже актера прооперировали в НИИ имени Гельмгольца.
Насери наиболее известен по главной роли в фильме «Такси».
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