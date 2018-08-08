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15:58 (мск), источник: РИА Новости

Сами Насери рассказал о драке в московском караоке-клубе

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери рассказал в интервью агентству Sputnik France свою версию событий, произошедших в караоке-клубе «Войс» на Тверской улице в Москве.

Источник: РИА Новости

По его словам, конфликт возник из-за группы пьяных посетителей, которые заплатили администрации, чтобы петь без очереди. В итоге они исполнили более двадцати песен подряд.

Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в 20 барах за год своего пребывания в России, и нигде не заставляли платить за песни. А здесь они, должно быть, заплатили, то есть у них было больше прав, потому что они заплатили.
Сами Насери 
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Он отметил, что молодые люди хорошо знали администрацию заведения.

«В какой-то момент я сказал: “Стоп, мы уходим”, вышел и стал ждать брата. Когда мы спустились, один из зачинщиков потянул меня за руку, чтобы поговорить. Я сказал, что мы уходим. Эти люди пошли за нами, один из них напал на брата, и началась потасовка», — сказал актер, отметив, что охрана бара вышла из заведения, но «не сдвинулась с места».

Он добавил, что уже после того, как его компания направилась от бара в сторону дома, один из нападавших направился к нему и нанес удар по лицу. «Человек, который меня ударил, был в алкогольном опьянении, как подтвердила полиция», — заявил Насери.

Француз также опроверг сообщения о том, что они с братом были пьяны. По словам Насери, он не употребляет алкоголь, так как принимает лекарства.

Актер подчеркнул, что не получал в драке черепно-мозговой травмы. По его словам, он сейчас в хорошем состоянии.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Сами Насери обратился в полицию, где заявил о драке в клубе «Войс». Позже актера прооперировали в НИИ имени Гельмгольца.

Насери наиболее известен по главной роли в фильме «Такси».

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