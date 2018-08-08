В ДТП на Крымском мосту пострадали два человека

«Около 11 часов на мосту через Керченский пролив произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet и автоцистерны. В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся в легковушке. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель иномарки допустил наезд на стоящую автоцистерну, осуществляющую дорожные работы и огражденную в соответствии с ПДД, уточнили в МВД. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают сотрудники госавтоинспекции.

В связи с аварией на автодороге по Крымскому мосту введено временное ограничение движения в направлении Керчи.

«Движение по правой полосе приостановлено. Вторая полоса свободна для общего потока транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».