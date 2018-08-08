В ДТП на Крымском мосту пострадали два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту произошло ДТП с участием легкового автомобиля и дорожной службы, пострадали два человека. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту произошло ДТП с участием легкового автомобиля и дорожной службы, пострадали два человека. Об этом сообщили в
«Около 11 часов на мосту через Керченский пролив произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet и автоцистерны. В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся в легковушке. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, водитель иномарки допустил наезд на стоящую автоцистерну, осуществляющую дорожные работы и огражденную в соответствии с ПДД, уточнили в МВД. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают сотрудники госавтоинспекции.
В связи с аварией на автодороге по Крымскому мосту введено временное ограничение движения в направлении Керчи.
«Движение по правой полосе приостановлено. Вторая полоса свободна для общего потока транспортных средств», — сообщили в
В учреждении также добавили, что в момент ДТП на данном участке действовало ограничение движения 70 км/час в связи с дорожными работами (помывка барьерного ограждения).