Смертельное ДТП произошло на М-5 с участием двух грузовиков

Днем 52-летний водитель иномарки в составе полуприцепа двигался по дороге М-5 «Урал» в направлении Уфы. По предварительной информации полицейских, на 1143-м км он столкнулся с КамАЗом в составе полуприцепа, который при повороте налево пропускал встречный транспорт.