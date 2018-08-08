Смертельное ДТП произошло на М-5 с участием двух грузовиков
В Исаклинском районе 7 августа столкнулись Mercedes Benz и КамАЗ, сообщает
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В Исаклинском районе 7 августа столкнулись Mercedes Benz и КамАЗ, сообщает
Днем 52-летний водитель иномарки в составе полуприцепа двигался по дороге М-5 «Урал» в направлении Уфы. По предварительной информации полицейских, на 1143-м км он столкнулся с КамАЗом в составе полуприцепа, который при повороте налево пропускал встречный транспорт.
В результате ДТП водитель Mercedes Benz был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от травм.