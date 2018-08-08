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14:34 (мск), источник: Интерфакс

ФСИН назвала число освобожденных по закону «день за полтора в СИЗО»

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Российские суды после вступления в силу закона, засчитывающего один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии, выпустили на свободу пока только около 170 заключенных из возможных 100 тысяч. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 3 августа в суд для приведения приговора в соответствие с вышеуказанным законом направлены материалы в отношении 30,5 тыс. осужденных, из них судами рассмотрено 253 материалов», — говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в среду в «Интерфакс».

В нем отмечается, что по результатам рассмотрения 167 осужденных освобождены из мест лишения свободы, 86 осужденным снижен срок наказания.

«Согласно данным территориальных органов ФСИН положения новой редакции статьи 72 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) могут быть применены к 100 тыс. осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы», — говорится в пресс-релизе.

4 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 72 УК РФ, касающихся порядка зачета времени содержания лица под стражей до вынесения приговора и срока отбывания наказания в виде лишения свободы.

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Согласно закону, один день содержания под стражей до вступления приговора в силу будет засчитываться: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима — за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу будет засчитываться в срок отбывания наказания: при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня; в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста — один день за два дня; для исправительных работ и ограничения по военной службе — один день за три дня; в случае обязательных работ — из расчета один день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ.

Этот порядок взаимозачета не распространяется на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, преступлений, связанных с террористической деятельностью, при особо опасном рецидиве, а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет. Этим лицам зачет времени идет из расчета один день в следственном изоляторе за один день лишения свободы.

Закон также устанавливает, что время нахождения лица под домашним арестом будет засчитываться в срок содержания под стражей до суда и в срок лишения свободы — из расчета два дня домашнего ареста за один день нахождения в СИЗО и лишения свободы.

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