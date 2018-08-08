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15:11 (мск), источник: ИА REGNUM

В Екатеринбурге вынесли приговор «банде велосипедистов»

Подсудимые получили длительные сроки лишения свободы.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга вынесен приговор по уголовному делу в отношении трёх местных жителей обвиняемых в разбойном нападении на офисы банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Одному из подсудимых, который обвинялся в организации преступной деятельности назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Другие подсудимые приговорены к 13,5 и к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Все осуждённые будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, участников преступной группы обвиняют в дерзких ограблениях трёх офисов банков в Екатеринбурге, которые были совершены в период с июля 2016 года по июнь 2017 года. Во время одного из налётов, подсудимые использовали велосипеды, как мобильные средства передвижения, не имеющие идентификационных номеров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области задержание подозреваемых произошло 16 июня 2017 года во время третьего налёта на банк в Екатеринбурге. Его провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью во взаимодействии с бойцами СОБР Росгвардии. Один злоумышленник был задержан на месте преступления, а трое других были арестованы в ходе спецоперации в течение суток в разных частях города.

Напомним, что в преступной деятельности участвовало четыре человека. Один из них был осуждён к шести с половиной годам лишения свободы в апреле 2018 года, так как его дело выделили в отдельное производство. Он заключил сделку со следствием.

Отметим, что в результате преступной деятельности злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму более четырёх миллионов рублей.

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