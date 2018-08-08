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15:02 (мск), источник: Zakon.kz

300 долларов с гастарбайтера брал глава управления занятости Алматы

Сумма взятки за каждого иностранца была установлена в размере 300 долларов США.

На брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции официальный представитель ведомства Нурлан Жахин рассказал о задержании руководителя отдела управления занятости и социальных программ Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

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«В городе Алматы в рамках досудебного расследования по фактам выдачи незаконных разрешений на привлечение иностранной рабочей силы установлена причастность руководителя отдела управления занятости и социальных программ», — сказал он.

По его словам, следствием установлено что, в период с 13 по 21 апреля т.г. подозреваемый способствовал положительному решению Комиссии по выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для пятерых иностранных граждан, приглашенных на работу в частные организации.

«Сумма взятки за каждого иностранца была установлена в размере 300 долларов США, которые были получены через посредника на системной основе. Таким образом руководитель отдела управления занятости и социальных программ подозревается в получении взятки в общей сумме 1,5 тысяч долларов США», — заключил Н. Жахин.

Ксения Давыдова, Астана.

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