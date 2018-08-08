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15:01 (мск), источник: Tengrinews

О компаниях Лейлы Храпуновой рассказали ее подчиненные

Подсудимые по делу бывшего акима Алматы Виктора Храпунова рассказали, как его супруга Лейла Храпунова назначила фиктивных директоров своих компаний и заставляла их ставить подписи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Айнакуль Садыкбаева с 2002 по 2003 годы работала главным бухгалтером в двух компаниях, учредителем которых являлась Лейла Храпунова. Она заявила, что в те годы была назначена Храпуновой номинальным директором компаний. Айнакуль Садыкбаева.

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«При этом она (Лейла Храпунова — Прим. Автора) добавила, что в этом нет ничего противозаконного. В то время ее супруг стал акимомо Алматы, поэтому, говорит, не может его компрометировать. Я согласилась, посчитав, что такие высокопоставленные лица ничего противозаконного не могут совершить. Другим обстоятельством, что побудило меня согласится, являлся мой возраст, который не позволял свободно куда-либо трудоустроиться в те сложные времена. В те годы она приглашала в кабинет и предлагала подписывать те или иные документы по созданию ТОО, документы купли-продажи различной недвижимости и прочие, так как, в документах были мои данные. А бумаги уже были уже подготовлены юристами компании. Моя задача была лишь поставить подпись. А после, куда отправлялись эти документы, я не знаю. Никакого умысла на совершение чего-либо противозаконного у меня не было», — сообщила женщина.

По словам подсудимой, никаких вознаграждений от Храпуновой и других лиц она не получала. Ей лишь выплачивали заработную плату за должность главного бухгалтера. Так, в те годы Садыкбаева подписала договоры по делу «Билбордов», «Поликлиника ветеранов ВОВ», компаниям ТОО «Виктория — КМК» и ТОО «Адемытау-КМК», а также «CAI — Казахстан». Садыкбаева пояснила, что являлась номинальным директором трех компаний Храпуновой. Абылайхан Карымсаков.

В суде также выступил еще один фигурант дела Абылайхан Карымсаков. Он заявил, что также работал с Лейлой Храпуновой и, номинально, значился фиктивным директором пяти ее фирм. В 1995 году супруга экс-акима пригласила его на работу занять должность заместителя руководителя по общим вопросам в частной телекомпании «Тан».

«Общие вопросы были таковы что, смотрел за транспортом, оборудованием, помещением и так далее. Когда Храпунова назначили акимом города, Храпунова начала заниматься коммерцией. Я продолжал работать рядом в ее подчинении. Создавались несколько ТОО на номинальных людей. Я также был директором пяти компаний. Я хочу сказать, что, как генеральный директор я не имел право печати, которая хранилась у нее, все учредительные документы были у нее. И у меня была номинальная должность», — сказал он.

Карымсаков подчеркнул, что также не имел никаких вознаграждений.

«Все сделки, которые проводились с этими компаниями, было под контролем самой Храпуновой. Она никогда из рук не выпускала контроль над ними, сама решала все. С тех про было много сделок, оформлялись документы. В ходе следствия мне стало известно, что эти объекты оформлялись, перепродавались, и я, работая в ее подчинении, всегда получал фиксированную заработную плату. Никаких дивидендов, вознаграждений от сделок не имел», — сказал он.

Абылайхан Карымсаков и Айнакуль Садыкбаева обвиняются в соучастии в легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем. Суд проходит без участия Виктора и Лейлы Храпуновых, а также Айяра Ильясова.

Помимо них, по делу проходят Яков Заяц («Я тебя уберу, я тебя уничтожу» — Яков Заяц вспомнил разговор с Храпуновым), Куандык Бискультанов, Абай Сапаров, Алтай Касымов, Серик Есмуканов, Габиден Кайымсултанов («Я подчинялся только ему» — Габиден Кайымсултанов о Храпунове), Айнакуль Садыкбаева, Абылайхан Карымсаков и Абдул-Газиз Мукашев.

По данным пресс-службы Алматинского городского суда, Лейла и Виктор Храпуновы обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов. Виктор Храпунов покинул Казахстан в ноябре 2007 года и со своей женой Лейлой отправился в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс.

В Швейцарии он получил вид на жительство. В интервью Тagesanzeiger он объяснил происхождение состояния тем, что оно было накоплено его женой. Храпунов обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Акимат Алматы направил иск в федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Виктор Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США.

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