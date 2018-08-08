МЧС прокомментировало крупную аварию на водоводе в Анапе

Краснодар. 8 августа — Новая Кубань. ЧП произошло сегодня в 4 часа утра.



Из строя вышел водовод 1200 мм. Об этом сообщил руководитель ОАО «Анапа Водоканал» Ярослав Царевский.



Жители Анапы и близлежащих сельских населенных пунктов остались без воды.



Специалисты продолжают ликвидировать аварию. По этому поводу в администрации города было проведено совещание.



Для обеспечения граждан ресурсами организован подвоз воды к соцобъектам и жилым домам.



Задействованы 13 единиц техники. Дополнительные цистерны муниципалитету предоставили Новороссийск, Темрюк, Крымск, Краснодар.



Подвоз воды организован в городскую и детскую больницы, городскую поликлинику, а также в три работающих детских сада.



К многоквартирным домам подвоз воды осуществляется по заявкам: за справочной информацией можно обратиться непосредственно в УЖКХ по телефону: 8 (86133) 2−44−15.

Воду набирают из резервуаров в Анапской и Гостагаевской.