МЧС прокомментировало крупную аварию на водоводе в Анапе
В городе организован подвоз воды.
В городе организован подвоз воды.
Краснодар. 8 августа — Новая Кубань. ЧП произошло сегодня в 4 часа утра.
Из строя вышел водовод 1200 мм. Об этом сообщил руководитель ОАО «Анапа Водоканал» Ярослав Царевский.
Жители Анапы и близлежащих сельских населенных пунктов остались без воды.
Специалисты продолжают ликвидировать аварию. По этому поводу в администрации города было проведено совещание.
Для обеспечения граждан ресурсами организован подвоз воды к соцобъектам и жилым домам.
Задействованы 13 единиц техники. Дополнительные цистерны муниципалитету предоставили Новороссийск, Темрюк, Крымск, Краснодар.
Подвоз воды организован в городскую и детскую больницы, городскую поликлинику, а также в три работающих детских сада.
К многоквартирным домам подвоз воды осуществляется по заявкам: за справочной информацией можно обратиться непосредственно в УЖКХ по телефону: 8 (86133) 2−44−15.
Воду набирают из резервуаров в Анапской и Гостагаевской.