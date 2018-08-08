Челябинская прокуратура пытается блокировать работу закрытой городской свалки

Источник: Комсомольская правда

Работать по-серому, но не сдаваться — вот, очевидно, слоган муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр» в Челябинске. Несмотря на то, что городская свалка закрыта и не внесена в государственный реестр объектов размещения твердых коммунальных отходов, мусоровозы все идут к огромному холму.

Как сообщили корреспонденту газеты Комсомольская правда — Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, в Советский районный суд городским надзорным ведомством подан иск против размещения отходов на свалке.

— Иск требует признать деятельность МУП «ГорЭкоЦентр» по размещению отходов незаконной, — заявляет старший помощник прокурора области Наталья Белозерова.