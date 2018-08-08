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15:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинская прокуратура пытается блокировать работу закрытой городской свалки

МУП «ГорЭкоЦентр» все свозит на помойку отходы.

Источник: Комсомольская правда

Работать по-серому, но не сдаваться — вот, очевидно, слоган муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр» в Челябинске. Несмотря на то, что городская свалка закрыта и не внесена в государственный реестр объектов размещения твердых коммунальных отходов, мусоровозы все идут к огромному холму.

Как сообщили корреспонденту газеты Комсомольская правда — Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, в Советский районный суд городским надзорным ведомством подан иск против размещения отходов на свалке.

— Иск требует признать деятельность МУП «ГорЭкоЦентр» по размещению отходов незаконной, — заявляет старший помощник прокурора области Наталья Белозерова.

А жители Металлургического района Челябинска жалуются на стихийные помойки. Они появились после того, как городская свалка закрылась. Коммунальщикам лень и невыгодно везти мусор на полигон в Полетаево. Новый тариф на вывоз ТКО в Челябинске еще не утвержден, а транспортное «плечо» для мусоровозов удлинилось. Власти района просят полицию пресечь работу недобросовестных коммунальщиков.

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