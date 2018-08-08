Челябинская прокуратура пытается блокировать работу закрытой городской свалки
МУП «ГорЭкоЦентр» все свозит на помойку отходы.
МУП «ГорЭкоЦентр» все свозит на помойку отходы.
Работать
Как сообщили корреспонденту газеты Комсомольская правда — Челябинск в
— Иск требует признать деятельность МУП «ГорЭкоЦентр» по размещению отходов незаконной, — заявляет старший помощник прокурора области Наталья Белозерова.
А жители Металлургического района Челябинска жалуются на стихийные помойки. Они появились после того, как городская свалка закрылась. Коммунальщикам лень и невыгодно везти мусор на полигон в Полетаево. Новый тариф на вывоз ТКО в Челябинске еще не утвержден, а транспортное «плечо» для мусоровозов удлинилось. Власти района просят полицию пресечь работу недобросовестных коммунальщиков.