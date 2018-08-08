В Ростове совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «Россия»
Причина — преждевременно начавшиеся роды у одной из пассажирок.
Причина — преждевременно начавшиеся роды у одной из пассажирок.
Широкофюзеляжный лайнер «Боинг -777» выполнял рейс «Симферополь — Санкт-Петербург». Неожиданно у одной из пассажирок начались роды. Экипаж принял решение о посадке самолета в ростовском аэропорту Платов. Сейчас женщине оказывают помощь, ребенок родился. Это — мальчик, с ним все в порядке.
Добавим, старый ростовский аэропорт не мог принимать воздушные суда такого типа и в случае подобной чрезвычайной ситуации экипажу пришлось бы лететь до другого аэропорта.