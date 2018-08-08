Воронежские инспекторы разыскивают водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Подгоренском районе по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, 4 июля около 10:30 на 179 километре трассы «Воронеж-Луганск» столкнулись «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2111». За рулем первой легковушки был 45-летний житель Ольховатского района, за вторым — 41-летняя жительница Кантемировского района. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались оба водителя. Кроме того, были госпитализированы четыре пассажира.

— По имеющейся информации, непосредственно перед моментом столкновения, неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ-2115» черного цвета совершил обгон грузового автомобиля и создал помеху встречному потоку, в том числе погибшему водителю автомобиля «ВАЗ-2111», — рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Инспекторы сейчас разыскивают очевидцев ДТП, которые быть может видели госномер того самого «ВАЗ-2115».