В Петербурге вербовщик «ИГ» осужден на шесть лет

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд посчитал доказанным, что Инаков склонял выходцев из среднеазиатских республик к вступлению в террористическую организацию «Исламское государство».
Сам Инаков вину в содействии осуществлению террористической деятельности не признал. Суд приговорил Инакова к наказанию в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В Объединенной пресс-службе судов отмечают, что имя Акбаржона Джалилова, человека, который привел в действие взрывное устройство в петербургской подземке, на заседаниях не звучало.
Феруз Инаков был задержан через день после теракта в метро. Вместе с ним в деле проходят еще шесть человек.
В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации «ИГ» и «Фронт ан-Нусра», запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности «ИГ» и «Фронта ан-Нусра» на территории России считается уголовным преступлением.