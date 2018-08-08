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15:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге вербовщик «ИГ» осужден на шесть лет

В Петербурге Московский военный окружной суд вынес приговор гражданину Узбекистана Ферузу Инакову. Ему вменяют вербовку в террористическую организацию. В поле зрения правоохранительных структур он попал после взрыва в петербургском метрополитене 3 апреля прошлого года.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд посчитал доказанным, что Инаков склонял выходцев из среднеазиатских республик к вступлению в террористическую организацию «Исламское государство».

Сам Инаков вину в содействии осуществлению террористической деятельности не признал. Суд приговорил Инакова к наказанию в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Объединенной пресс-службе судов отмечают, что имя Акбаржона Джалилова, человека, который привел в действие взрывное устройство в петербургской подземке, на заседаниях не звучало.

Феруз Инаков был задержан через день после теракта в метро. Вместе с ним в деле проходят еще шесть человек.

Справка «РГ».

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации «ИГ» и «Фронт ан-Нусра», запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности «ИГ» и «Фронта ан-Нусра» на территории России считается уголовным преступлением.

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