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16:08 (мск), источник: Sputnik

На границе Узбекистана с Казахстаном задержали контрабанду на 7 млн рублей

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекистанские пограничники на международном пункте пропуска «Гишт-куприк» задержали партию контрабанды, сообщает РИА Новости.

Гражданка Казахстана пыталась ввезти на территорию РУ незадекларированную иностранную валюту — 6,6 миллиона российских рублей и 23,3 миллиона казахстанских тенге. Общая сумма — около 173 тысяч долларов. Злоумышленница положила деньги в ручную кладь.

Правоохранительные органы Узбекистана ведут оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все подробности произошедшего и лиц, причастных к организации канала.

Согласно Уголовного кодексу республики, контрабанда валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

Кроме того, контрабанда ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения в крупных размерах наказывается тюрьмой от десяти до двадцати лет.

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