На границе Узбекистана с Казахстаном задержали контрабанду на 7 млн рублей
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекистанские пограничники на международном пункте пропуска «Гишт-куприк» задержали партию контрабанды, сообщает РИА Новости.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекистанские пограничники на международном пункте пропуска «Гишт-куприк» задержали партию контрабанды, сообщает РИА Новости.
Гражданка Казахстана пыталась ввезти на территорию РУ незадекларированную иностранную валюту — 6,6 миллиона российских рублей и 23,3 миллиона казахстанских тенге. Общая сумма — около 173 тысяч долларов. Злоумышленница положила деньги в ручную кладь.
Правоохранительные органы Узбекистана ведут
Согласно Уголовного кодексу республики, контрабанда валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.
Кроме того, контрабанда ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения в крупных размерах наказывается тюрьмой от десяти до двадцати лет.