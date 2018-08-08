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17:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

Досрочно освобожденного волгоградца снова отправили в колонию

После вмешательства областной прокуратуры волгоградца, незаконно освобожденного условно-досрочно, вернули в колонию. Мужчина попал за решетку за торговлю наркотиками, оружием и кражи.

Мужчина был приговорен к 5,3 годам лишения свободы и освобожден условно-досрочно, фактически отбыв в колонии только 2 года и 10 месяцев.

По закону он мог рассчитывать на досрочное освобождение за совершенные особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия только после отбывания ¾ от назначенного ему наказания, т.е. 3 лет и 11 месяцев лишения свободы. «Таким образом, он был незаконно освобожден ранее положенного срока более чем на год», — подчеркнули в прокуратуре.

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