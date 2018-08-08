Досрочно освобожденного волгоградца снова отправили в колонию

Мужчина был приговорен к 5,3 годам лишения свободы и освобожден условно-досрочно, фактически отбыв в колонии только 2 года и 10 месяцев.

По закону он мог рассчитывать на досрочное освобождение за совершенные особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия только после отбывания ¾ от назначенного ему наказания, т.е. 3 лет и 11 месяцев лишения свободы. «Таким образом, он был незаконно освобожден ранее положенного срока более чем на год», — подчеркнули в прокуратуре.