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16:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае автомобиль сбил лося

Животное погибло, водитель скрылся с места ДТП.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Пермского края, ДТП произошло на 81-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. Неизвестный автомобиль сбил лося. Животное погибло. По заключению специалистов, возраст лося — один год. Водитель с места ДТП скрылся.

В общей сложности с начала года в регионе произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с участием животных. Лосей в Прикамье водители сбивали довольно часто. Особенно в весенне-летний период.

В Минприроды просят водителей быть внимательными на дорогах и особенно аккуратно ездить в зоне действия знака «Дикие животные». Помимо того, что в ДТП могут пострадать люди и животные, за сбитого лося автомобилистам придётся заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

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