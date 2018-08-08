В Пермском крае автомобиль сбил лося
Животное погибло, водитель скрылся с места ДТП.
Животное погибло, водитель скрылся с места ДТП.
Как сообщили в министерстве природных ресурсов Пермского края, ДТП произошло на 81-м километре трассы
В общей сложности с начала года в регионе произошло 53
В Минприроды просят водителей быть внимательными на дорогах и особенно аккуратно ездить в зоне действия знака «Дикие животные». Помимо того, что в ДТП могут пострадать люди и животные, за сбитого лося автомобилистам придётся заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.