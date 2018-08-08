В Пермском крае автомобиль сбил лося

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Пермского края, ДТП произошло на 81-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. Неизвестный автомобиль сбил лося. Животное погибло. По заключению специалистов, возраст лося — один год. Водитель с места ДТП скрылся.

В общей сложности с начала года в регионе произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с участием животных. Лосей в Прикамье водители сбивали довольно часто. Особенно в весенне-летний период.