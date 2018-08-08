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16:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Уснувший водитель был трезв: в СК рассказали подробности смертельного ДТП под Мостами

Следственный комитет выясняет обстоятельства смертельной аварии в Мостовском районе, информировал официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

ДТП случилось 7 августа около 14.00 на трассе Р41 Слоним — Мосты — граница Литвы возле деревни Моньковичи Мостовского района. 54-летний водитель за рулем Opel съехал в кювет и перевернулся.

Его пассажирка, 19-летняя дочь, получила травмы, от которых скончалась на месте. Сам водитель, а также его 8-летний сын и 44-летняя супруга госпитализированы. Четвертый пассажир автомобиля, 43-летний мужчина, не пострадал и от медицинской помощи отказался. Все ехавшие — гродненчане.

Жители Гродно возвращались с отдыха за границей. ДТП случилось по причине того, что водитель уснул за рулем. Освидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв. Были ли пристегнуты ремнями безопасности пассажиры, также будет установлено.

Мостовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК). Следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место аварии. Будут проведены экспертизы, включая судебно-медицинскую, транспортно-трасологическую и автотехническую.

Чтобы не допустить ДТП при поездке на дальние расстояния, следователи советуют помимо соблюдения прочих правил усвоить, что залог безопасности — бодрость водителя. Перед дорогой необходимо высыпаться, а выезжать рано утром. 30-минутный отдых нужно делать каждые 3—4 часа. Если вы начинаете засыпать, поспите 20 минут или просто посидите при откинутой спинке сиденья. Попытка ехать быстрее, игнорируя отдых, — очень опасная затея.

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