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16:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Семь миллионов рублей выплатит Правительство Башкортостана семьям погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае

По распоряжению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова семьям погибших уроженцев республики в крушении вертолета 4 августа на северо-западе Красноярского края будет оказана материальная помощь по одному миллиону рублей.

Авиакатастрофа произошла 4 августа на северо-западе Красноярского края. Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair выполнял рейс Ванкор — Пурпе. В полете борт лопастями задел подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков, семь из них родом из Башкортостана. Никто не выжил в крушении вертолета.

Ранее Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил Правительству республики оказать психологическую, медицинскую и социальную помощь семьям погибших жителей.

Помимо этого, родные и близкие вахтовиков получат компенсации от страховой компании, работодателя и авиакомпании.

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Семь миллионов рублей выплатит Правительство Башкортостана семьям погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае
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