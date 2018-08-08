Семь миллионов рублей выплатит Правительство Башкортостана семьям погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае
По распоряжению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова семьям погибших уроженцев республики в крушении вертолета 4 августа на
По распоряжению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова семьям погибших уроженцев республики в крушении вертолета 4 августа на
Авиакатастрофа произошла 4 августа на
Ранее Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил Правительству республики оказать психологическую, медицинскую и социальную помощь семьям погибших жителей.
Помимо этого, родные и близкие вахтовиков получат компенсации от страховой компании, работодателя и авиакомпании.