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16:26 (мск), источник: "Российская газета"

В Прикамье задержана банда вымогателей

В Пермском крае сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии задержаны пять граждан в возрасте от 34 до 60 лет.

Следствие предполагает, что задержанные занимались вымогательством чужого имущества и денежных средств в Пермском крае и Удмуртской республике.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в автомобилях и квартирах подозреваемых уже прошли обыски. Полицейским удалось обнаружить целый арсенал оружия и боеприпасов, а также долговые расписки.

В настоящее время указанным лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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