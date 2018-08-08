В Прикамье задержана банда вымогателей
В Пермском крае сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии задержаны пять граждан в возрасте от 34 до 60 лет.
В Пермском крае сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии задержаны пять граждан в возрасте от 34 до 60 лет.
Следствие предполагает, что задержанные занимались вымогательством чужого имущества и денежных средств в Пермском крае и Удмуртской республике.
Как пояснили в
В настоящее время указанным лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.