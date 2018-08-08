Пропавшую более года назад девушку нашли мертвой в Ростовской области
Пропавшую более года назад Юлию Лесняк нашли мертвой в Ростовской области.
Пропавшую более года назад Юлию Лесняк нашли мертвой в Ростовской области.
Как сообщает ruffnews.ru, останки девушки 1992 года рождения обнаружены 8 августа в лесополосе в черте города Зверево.
Рядом с ним лежали личные вещи девушки, по которым ее удалось предварительно опознать.
Причины гибели Юлию Лесняк установят по итогам экспертизы.
Напомним, девушка, проживавшая в Зверево, вышла из дома 30 апреля 2017 года и пропала. В августе того же года ее объявили в розыск.