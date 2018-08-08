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16:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшую более года назад девушку нашли мертвой в Ростовской области

Пропавшую более года назад Юлию Лесняк нашли мертвой в Ростовской области.

Как сообщает ruffnews.ru, останки девушки 1992 года рождения обнаружены 8 августа в лесополосе в черте города Зверево.

Рядом с ним лежали личные вещи девушки, по которым ее удалось предварительно опознать.

Причины гибели Юлию Лесняк установят по итогам экспертизы.

Напомним, девушка, проживавшая в Зверево, вышла из дома 30 апреля 2017 года и пропала. В августе того же года ее объявили в розыск.

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