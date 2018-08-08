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16:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: Начальник ГИБДД Донецка пострадал в результате ДТП

Начальник отдела ГИБДД по городу Донецку пострадал в результате ДТП 8 августа.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru, авария произошла около 7.30 на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский.

Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry с начальником отдела ГИБДД за рулем.

Сообщается, что в результате ДТП водителей обеих иномарок с травмами доставили в больницу.

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