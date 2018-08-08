СМИ: Начальник ГИБДД Донецка пострадал в результате ДТП

Как сообщает DonDay.ru, авария произошла около 7.30 на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский.

Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry с начальником отдела ГИБДД за рулем.