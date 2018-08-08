СМИ: Начальник ГИБДД Донецка пострадал в результате ДТП
Начальник отдела ГИБДД по городу Донецку пострадал в результате ДТП 8 августа.
Начальник отдела ГИБДД по городу Донецку пострадал в результате ДТП 8 августа.
Как сообщает DonDay.ru, авария произошла около 7.30 на трассе Волгоград —
Автомобиль Hyundai Accent, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry с начальником отдела ГИБДД за рулем.
Сообщается, что в результате ДТП водителей обеих иномарок с травмами доставили в больницу.