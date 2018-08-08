Фигуранты дела о гибели Коржича на суде признали вину частично

Гособвинитель сегодня зачитал обвинение трем фигурантам дела. Свою вину они признали частично.

На скамье подсудимых сержант Евгений Барановский, который обвиняется в совершении преступлений по ч.1,2 ст. 430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст. 455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст. 205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст. 430, ч.3 ст.455) и младший сержант Егор Скуратович (ч. 1,2 ст. 430, ч.3 ст.455).

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Обвиняемые, как подчеркнул на процессе прокурор, совершали противоправные действия в отношении подчиненных, в том числе Коржича. Систематически жестоко обращались с ними, унижая честь и достоинство. Они открыто и демонстративно применяли к ним насилие, издевались, забирали продукты, требовали покупать их и взятки. При этом гособвинение полагает, что фигуранты дела не предвидели тяжких последствий — самоубийства Коржича. Однако при необходимой внимательности и предусмотрительности они должны были сделать это.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 9 августа.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. На первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства.

По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства. После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым.