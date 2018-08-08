В Самаре пассажир неустановленного автомобиля сбил велосипедиста дверью
Полицейские просят горожан помочь в поисках скрывшегося водителя.
Полицейские просят горожан помочь в поисках скрывшегося водителя.
В понедельник, 6 августа, в 15:30 на улице
По данным полицейских, неизвестный водитель на неустановленном автомомбиле остановился на запрещающий сигнал светофора в районе дома № 86а по улице
В настоящее время стражи порядка устанавливают очевидцев ДТП, а также просматривают записи с камер видеонаблюдения. Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия или имеет записи с видеорегистраторов, обращаться по адресу: улица Александра Матросова, 153а или звонить по телефонам: 8−927−705−44−37 (отделение розыска); 951−91−21 (дежурная часть).