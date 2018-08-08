В Самаре пассажир неустановленного автомобиля сбил велосипедиста дверью

В понедельник, 6 августа, в 15:30 на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, неизвестный водитель на неустановленном автомомбиле остановился на запрещающий сигнал светофора в районе дома № 86а по улице Ново-Вокзальной. После этого его пассажир открыл правую дверь, и в нее врезался 60-летний велосипедист. Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия. В результате случившегося велосипедист получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу.