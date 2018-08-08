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18:05 (мск), источник: Publika.md

Бывший полицейский и еще четыре человека задержаны за кражи, грабежи и разбой

Пятерых членов преступной группировки, которые под предводительством бывшего полицейского совершали грабежи и кражи, задержали сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Мужчин в возрасте от 22-ух до 35 лет арестовали. Их обвиняют в совершении 17 преступлений в разных районах страны. Ущерб, нанесённый преступной группировкой, оценивается в два миллиона леев. Следили за ними около года.

«Исполнители никогда не знали, какое дело им поручат. Когда затевалось преступление, они даже не знали, куда идут. Заказчик требовал, чтобы мобильные телефоны они оставляли дома», — сказал глава управления НИР Игорь Зглавуца.

Согласно прокурорам, все члены преступной группировки были хорошо подготовлены физически — однажды они демонтировали платежный терминал и несли его на руках около двух километров.

«Важная деталь в данном деле — это то, что руководил преступниками бывший полицейский, который хорошо знал методы расследования, и говорил, как правильно замаскироваться и замести следы», — сказал прокурор ПБОПОД Денис Ротару.

В жилищах задержанных провели обыски, в результате которых были найдены украденные ювелирные изделия и деньги, а также орудия преступления.

«Был обнаружен современный аппарат для резки металла, который они использовали во время совершения преступлений, а также биты, которыми они избивали своих жертв», — сказал глава управления НИР Игорь Зглавуца.

Кроме того, следователи установили, что эта же группировка совершила несколько преступлений в России и европейских странах. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюремного заключения.

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