Воронежского адвоката Николая Шмакова отправили в колонию за обман на 4 млн рублей

Источник: Вести - Воронеж

Железнодорожный райсуд в среду, 8 августа, вынес приговор адвокату Николаю Шмакову. В наказание за особо крупное мошенничество экс-силовику назначили 3 года колонии общего режима. Кроме того, Шмакова обязали выплатить штраф в доход государства — 300 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в суде. Николая Шмакова взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

В наказание за покушение на мошенничество в особо крупном размере Николаю Шмакову грозило до 10 лет лишения свободы. Благодаря раскаянию и полному признанию вины в преступлении адвокат отделался минимальным наказанием. Дело в отношении него рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. При этом защита Шмакова надеялась на то, что его оставят на свободе. К слову полгода своего срока Николай Шмаков уже отбыл в СИЗО, ещё полгода — под домашним арестом.

По версии следствия, 26 июля 2017 года адвокат Николай Шмаков взял крупную сумму у жены клиента в кафе, расположенном в центре Воронежа. За 4 млн рублей защитник обещал помочь бизнесмену Максиму Скоркину выйти из СИЗО и переквалифицировать дело по особо тяжкому экономическому преступлению на более мягкую статью. В июне 2017 года Скоркина обвинили как одного из активных участников банды из 20 человек, которая занималась на «обналичкой». Бизнесмена отправили под арест, откуда Николай Шмаков пообещал помочь ему выйти, но сам попал под стражу.

Дело адвоката вызвало резонанс, так как до получения статуса адвоката Николай Шмаков работал в прокуратуре и Следственном комитете. Кроме того, его отец — Иван Шмаков, до осени 2017 года являлся судьёй Воронежского облсуда. После скандала с сыном Иван Шмаков написал письменное заявление, в котором попросил прекратить полномочия в связи с уходом в отставку. Судья покинул свой пост в ноябре 2017 года.