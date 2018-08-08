СК сообщил новые подробности по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА

Уголовное дело возбужденно по ч.2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси.
Как сообщалось ранее, в ходе проведения проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БЕЛТА, со стороны должностных лиц издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа».
Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВ». Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский.
Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий. Проверяется имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация.