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18:44 (мск), источник: БЕЛТА

СК сообщил новые подробности по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА, сообщили агентству в ведомстве.

Уголовное дело возбужденно по ч.2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщалось ранее, в ходе проведения проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БЕЛТА, со стороны должностных лиц издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа».

Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВ». Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский.

Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий. Проверяется имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация.

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