СК подтвердил задержание журналистов Жукова и Быковского

Источник: Sputnik.by

Расследование по делу о «взломе БелТА» продолжается второй день: накануне прошли обыски в редакциях агентства БелаПАН, портала TUT.BY и издательского дома «Белорусская наука».

«Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения “Культура и искусство”, ООО “РиэлтБай”, ООО “АйТиВи”. Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский», — сообщили в СК.

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Об обысках и задержаниях сотрудников портала Realt.by стало известно утром в среду, днем появились данные по обыску в газете «Культура» — однако там никто не был задержан, не вынесли из редакции и техники.

Про то, что под подозрения попало и ООО «АйТиВи» известно не было. Эта компания предоставляет услуги медиаплатформы и трансляции телеканалов.

Мероприятия, проводимые сотрудниками СК и МВД, направлены на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств противоправных действий в отношении государственного информационного агентства «БелТА». Проверяется уже имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация.

Также в среду в Следственный комитет для дачи показаний был вызван основатель TUT.BY Юрий Зиссер. Как передает корреспондент Sputnik, Зиссер пришел в ведомство вовремя. «Я с адвокатом», — сказал он.