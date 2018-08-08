СК подтвердил задержание журналистов Жукова и Быковского
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Следственный комитет Беларуси в среду подтвердил задержание журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского.
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Следственный комитет Беларуси в среду подтвердил задержание журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского.
Расследование по делу о «взломе БелТА» продолжается второй день: накануне прошли обыски в редакциях агентства БелаПАН, портала TUT.BY и издательского дома «Белорусская наука».
«Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц
Об обысках и задержаниях сотрудников портала Realt.by стало известно утром в среду, днем появились данные по обыску в газете «Культура» — однако там никто не был задержан, не вынесли из редакции и техники.
Про то, что под подозрения попало и ООО «АйТиВи» известно не было. Эта компания предоставляет услуги медиаплатформы и трансляции телеканалов.
Мероприятия, проводимые сотрудниками СК и МВД, направлены на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств противоправных действий в отношении государственного информационного агентства «БелТА». Проверяется уже имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация.
Также в среду в Следственный комитет для дачи показаний был вызван основатель TUT.BY Юрий Зиссер. Как передает корреспондент Sputnik, Зиссер пришел в ведомство вовремя. «Я с адвокатом», — сказал он.
Руководство государственного агентства «БелТА» накануне рассказывало о том, что стало причиной расследования: некоторые подписчики платной ленты новостей пожаловались на перебои с доступом. Предполагается, что сотрудники ряда изданий незаконно подключались к закрытой ленте и использовали информацию оттуда.