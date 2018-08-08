В Петербурге рэпер Brius насмерть сбил пешехода, сообщил источник
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости.
«Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, мужчину 1973 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался», — сказал собеседник агентства.
Согласно официальной информации регионального УГИБДД, ДТП произошло около 00.20 в ночь на среду у дома 24 по Каменноостровскому проспекту.