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17:57 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге рэпер Brius насмерть сбил пешехода, сообщил источник

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Рэп-исполнитель Артем Бриус (Brius) за рулём Porsche сбил насмерть пешехода в Петербурге, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, мужчину 1973 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался», — сказал собеседник агентства.

Согласно официальной информации регионального УГИБДД, ДТП произошло около 00.20 в ночь на среду у дома 24 по Каменноостровскому проспекту.

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