Скандальное дело по волгоградской «ритуалке» вернули на новое рассмотрение

Ещё в 2002 году между администрацией Волгограда в лице департамента городского хозяйства и ЗАО «Ритуальное предприятие “Память”» как специализированной службой по вопросам похоронного дела в Волгограде были заключены два договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и на осуществление погребения граждан.
Оба договора были заключены на 15 лет со сроком действия до 30.09.2017. Предметом рассмотрения в указанном арбитражном деле является заключение между администрацией и «Памятью» дополнительных соглашений к указанным договорам. По ним договор продлевается еще на 10 лет и действует до 30 сентября 2027 года.
Суды первой и апелляционной инстанций в указанном деле встали на сторону администрации Волгограда и «Памяти», но в среду суд кассационной инстанции поддержал позицию ФАС России, Волгоградского УФАС России, прокуратуры Волгоградской области и давнего борца с «Памятью» ООО «Радоница». Суд кассационной инстанции с учётом доводов кассационных жалоб государственных органов и ООО «Радоница» отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.
— Мы рады, что нашли поддержку суда в Казани, а для Арбитражного суда Волгоградской области считаю, теперь в определённом смысле наступил «момент истины». Здесь стоит заметить, что волгоградский судья, который первоначально рассматривал это дело, вскоре после вынесения решения по нему в пользу администрации и «Памяти» ушёл в отставку, и мне достоверно известно, что это связанные вещи, — прокомментировал руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников. — Так что к этому же судье дело на пересмотр не попадёт точно. В свою очередь «Память» продолжает творить в прямом смысле слова беспредел на рынке ритуальных услуг Волгограда при попустительстве и пособничестве властей, подтверждением чего служит поступившее буквально сегодня очередное заявление гражданина. Мы надеемся, что сегодняшнее решение суда кассационной инстанции станет переломным моментом в борьбе с монополией «Памяти».