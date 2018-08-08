Скандальное дело по волгоградской «ритуалке» вернули на новое рассмотрение

Ещё в 2002 году между администрацией Волгограда в лице департамента городского хозяйства и ЗАО «Ритуальное предприятие “Память”» как специализированной службой по вопросам похоронного дела в Волгограде были заключены два договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и на осуществление погребения граждан.

Оба договора были заключены на 15 лет со сроком действия до 30.09.2017 . Предметом рассмотрения в указанном арбитражном деле является заключение между администрацией и «Памятью» дополнительных соглашений к указанным договорам. По ним договор продлевается еще на 10 лет и действует до 30 сентября 2027 года.

Суды первой и апелляционной инстанций в указанном деле встали на сторону администрации Волгограда и «Памяти», но в среду суд кассационной инстанции поддержал позицию ФАС России, Волгоградского УФАС России, прокуратуры Волгоградской области и давнего борца с «Памятью» ООО «Радоница». Суд кассационной инстанции с учётом доводов кассационных жалоб государственных органов и ООО «Радоница» отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.