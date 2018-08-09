В Нижегородской области обнаружили вспышку АЧС

Источник: РИА Новости

«Россельхознадзор информирует, что в результате лабораторных исследований ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория», проведенных 6 августа 2018 года, в пробе патологического материала, отобранного от кабана, добытого на территории охотугодий ООО «Клуб охотников «Восток» Шарангского муниципального района Нижегородской области, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

Для подтверждения диагноза АЧС патологический материал направлен на исследование в специальном учреждении во Владимире.

Отмечается, что специалисты госветслужбы Нижегородской области под контролем Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в настоящее время проводят мероприятия, направленные на купирование очага инфекции в неблагополучном пункте.