В Воронежской области на М-4 «Дон» столкнулись 7 автомобилей

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе в среду, 8 августа. В результате аварии пострадал 20-летний парень, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП случилось в 14:45 на 665 км федеральной трассы. По предварительным данным, водитель КамАЗа допустил столкновение с двигавшимся впереди Hyundai Santa Fe. После этого иномарка последовательно врезалась в Toyota Highlander, ВАЗ- 2105 и Nissan Almera. От удара Hyundai Santa Fe выбросило на встречную полосу, где машина врезалась в Mercedes-Benz и грузовой Freightliner.