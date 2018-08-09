Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Джастин Бибер расплакался на глазах у Хейли Болдуин
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
В семье Кудрявцевой родился малыш - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Звезды, которые на фото развратнее, чем в реальной жизни
Муж Ларисы Долиной завел новую семью
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
07:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области на М-4 «Дон» столкнулись 7 автомобилей

В массовой аварии пострадал 20-летний парень.

Источник: РИА "Воронеж"

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе в среду, 8 августа. В результате аварии пострадал 20-летний парень, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП случилось в 14:45 на 665 км федеральной трассы. По предварительным данным, водитель КамАЗа допустил столкновение с двигавшимся впереди Hyundai Santa Fe. После этого иномарка последовательно врезалась в Toyota Highlander, ВАЗ- 2105 и Nissan Almera. От удара Hyundai Santa Fe выбросило на встречную полосу, где машина врезалась в Mercedes-Benz и грузовой Freightliner.

После столкновения с несколькими машинами 20-летний пассажир автомобиля Toyota Highlander получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

Все новости региона
В Воронежской области возбудили дело о нарушении охранного статуса комплекса в Костенках
США введут санкции против России в два этапа
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Почему религиозным организациям можно торговать без касс
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Спорт
Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК победил «Спартак» Промес еще и пенальти не забил
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь