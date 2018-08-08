Полиция: арестованы лица, пытавшиеся ограбить Victoriabank — видео

По мнению следствия, злоумышленники даже пытались ограбить филиал банка Victoriabank в Костештах Яловенского района.

На 30 дней арестованы пятеро жителей Страшенского, Леовского, Кантемирского и Комраткого районов в возрасте от 22 до 31 года. Двое из них ранее были судимы.

Более сотни полицейских, включая «Фулджер», сотрудников органов Страшенского и Яловенского районов, занимались ликвидацией этого ОПГ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iic4aGbekKc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Было проведено 36 обысков по всей стране — среди личных вещей, в квартирах и автомобилях подозреваемых и причастных к преступлениям лиц нашли золотые украшения, денежные средства, мобильные телефоны и сим-карты, рации и аппарат, предназначенный для извлечения денег из банкоматов.