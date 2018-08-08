Полиция: арестованы лица, пытавшиеся ограбить Victoriabank — видео
КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Молдове раскрыта преступная группировка, члены которой, по данным
КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В Молдове раскрыта преступная группировка, члены которой, по данным
По мнению следствия, злоумышленники даже пытались ограбить филиал банка Victoriabank в Костештах Яловенского района.
На 30 дней арестованы пятеро жителей Страшенского, Леовского, Кантемирского и Комраткого районов в возрасте от 22 до 31 года. Двое из них ранее были судимы.
Более сотни полицейских, включая «Фулджер», сотрудников органов Страшенского и Яловенского районов, занимались ликвидацией этого ОПГ.
Было проведено 36 обысков по всей стране — среди личных вещей, в квартирах и автомобилях подозреваемых и причастных к преступлениям лиц нашли золотые украшения, денежные средства, мобильные телефоны и
Преступная деятельность ОПГ прослеживается с сентября 2017 года по июль 2018 года.