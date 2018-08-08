Участнице Pussy Riot Алехиной ограничили выезд за пределы России
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Участнице
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Участнице
Ранее Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ бывшей участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной за акцию у здания ФСБ в защиту заблокированного мессенджера Telegram. По данным
«Должница уведомлена судебным
Судебным
Глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов рассказал РИА Новости, что Алехину задержали в аэропорту «Домодедово», откуда она собиралась лететь на гастроли в Великобританию.