Участнице Pussy Riot Алехиной ограничили выезд за пределы России

Источник: РИА Новости

Ранее Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ бывшей участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной за акцию у здания ФСБ в защиту заблокированного мессенджера Telegram. По данным пресс-службы, в Кунцевском отделе судебных приставов возбуждены исполнительные производства в отношении Алехиной об отбывании ею обязательных работ.

«Должница уведомлена судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительных производств, однако добровольно решение суда не исполнила, в связи с чем было вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ», — говорится в сообщении.

Судебным приставом-исполнителем принимается весь комплекс мер, направленных на исполнение Алехиной М. В. решения Мещанского районного суда Москвы, отметили в управлении.