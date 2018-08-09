Воронежский заключенный напал на надзирателя
Инцидент произошел в Липецке.
Инцидент произошел в Липецке.
В Липецкой области будут судить 28-летнего заключенного колонии строгого режима. Житель Воронежской области, отбывающий наказание за рабой, грабеж и хищение документов, напал на сотрудника колонии в Усмани.
Все случилось 25 января, когда заключенного привезли в Липецкую область на лечение. По версии следствия, во время утренней проверки он начал вести себя агрессивно и отказался выполнять требования сотрудника УФСИН, который проводил обыск.
Надзиратели заподозрили, что заключенный
Как сообщили в