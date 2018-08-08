Потерявшуюся девочку нашли возле акимата в Караганде
Горожанин нашел возле акимата в Караганде девочку без родителей, которая одна ходила по улицам и рассказала, что заблудилась, передает корреспондент NUR.KZ.
Горожанин нашел возле акимата в Караганде девочку без родителей, которая одна ходила по улицам и рассказала, что заблудилась, передает корреспондент NUR.KZ.
«Найдена девочка около акимата. Года 3−4. Говорит, что ее зовут Алена. Передал ребенка в отделение полиции. Кто знает ее или родителей звоните 102. Разместите объявление, чтобы больше знало людей», — написал на своей странице в соцсетях Сергей Арефьев.
Граждане активно принялись распространять это объявление, призывая всех присмотреться к девочке на фото и отыскать ее маму.
Как пояснили в Центральном отделе полиции, родственников ребенка установили. Почему ее забыли в общественном месте и насколько ответственно родители выполняют свои обязанности по уходу за ребенком, выясняется.