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20:29 (мск), источник: Nur.kz

Потерявшуюся девочку нашли возле акимата в Караганде

Горожанин нашел возле акимата в Караганде девочку без родителей, которая одна ходила по улицам и рассказала, что заблудилась, передает корреспондент NUR.KZ.

«Найдена девочка около акимата. Года 3−4. Говорит, что ее зовут Алена. Передал ребенка в отделение полиции. Кто знает ее или родителей звоните 102. Разместите объявление, чтобы больше знало людей», — написал на своей странице в соцсетях Сергей Арефьев.

Граждане активно принялись распространять это объявление, призывая всех присмотреться к девочке на фото и отыскать ее маму.

Как пояснили в Центральном отделе полиции, родственников ребенка установили. Почему ее забыли в общественном месте и насколько ответственно родители выполняют свои обязанности по уходу за ребенком, выясняется.

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