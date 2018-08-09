Фермер ответит в суде за угодившее под ковш бульдозера городище в Воронежской области

Прокуратура возбудила административное дело против фермера, который вывел тяжёлую технику на достопримечательную территорию у села Борщево. Теперь его рассмотрит суд. Виновнику грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Напомним, в июле на месте так называемого, Борщевского городища активно работала тяжёлая техника. Под ковш бульдозера пошло всё — подлесок, молодые деревья и культурный слой, в котором могли находиться археологические сокровища.

Как выяснилось, земля была передана в пользование в 2014 году в долгосрочную аренду. В департаменте имущественных и земельных отношений пояснили, на тот момент участок не имел особый статус, а значит и ограничений в использовании.