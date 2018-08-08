Житель Белгорода получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 8 млрд рублей

ТАСС, 8 августа. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил местного жителя к 2,5 года колонии общего режима и штрафу за незаконные банковские операции, в ходе которых он обналичил и перевел на различные счета более 8 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в пресс- службе суда.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации»).

За время своей незаконной деятельности с января 2013 года по апрель 2016 года общая сумма привлеченных им безналичных денежных средств составила более 8 млрд рублей.

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Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — уточнили в пресс-службе суда, отметив, что смягчающим обстоятельством при вынесении приговора послужил тот факт, что задержанный активно сотрудничал со следствием.

Как пояснили в суде, в течение трех лет житель Белгорода оказывал услуги по инкассации денег, кассовому обслуживанию и транзитному перечислению безналичных денежных средств на расчетные счета. Получая средства от физических и юридических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, мужчина обналичивал их и передавал клиентам или же переводил на указанные ими счета.