ВВС Израиля атаковали 12 объектов палестинцев в секторе Газа

Среди уничтоженных целей военные называют «центральный логистический комплекс», мастерские, где производятся ракеты, и цементный завод, обслуживающий строительство подземных туннелей боевиков.
«Удары были нанесены в ответ на стрельбу по гражданской строительной технике (на границе) и множественные ракетные пуски из сектора Газа по израильской территории», — сказано в
По подсчетам военных, палестинцы выпустили уже по меньшей мере 36 ракет, четыре из которых были перехвачены системами «Железный купол». Несколько реактивных снарядов упали в черте города Сдерота, ранив двух израильтян.
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