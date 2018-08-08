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8 августа, источник: РИА Новости

ВВС Израиля атаковали 12 объектов палестинцев в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Израильская авиация атаковала 12 объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, которые продолжаются с территории палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Источник: РИА Новости

Среди уничтоженных целей военные называют «центральный логистический комплекс», мастерские, где производятся ракеты, и цементный завод, обслуживающий строительство подземных туннелей боевиков.

«Удары были нанесены в ответ на стрельбу по гражданской строительной технике (на границе) и множественные ракетные пуски из сектора Газа по израильской территории», — сказано в пресс-релизе.

По подсчетам военных, палестинцы выпустили уже по меньшей мере 36 ракет, четыре из которых были перехвачены системами «Железный купол». Несколько реактивных снарядов упали в черте города Сдерота, ранив двух израильтян.

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