В Кабардино-Балкарии погибли четверо росгвардейцев

Военнослужащие-контрактники погибли во время проведения плановых занятий. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии.

Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах Северо-Кавказского округа, альпинисты находились в связке на высоте 4,5 тысячи метров. Сопровождавший их инструктор выжил. Их тела начнут спускать с горы утром в четверг.