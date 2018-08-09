В Кабардино-Балкарии погибли четверо росгвардейцев
В горном районе
В горном районе
Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах
В условиях высокогорья в Приэльбрусье и Безенгийском ущелье бойцы тренируются в ориентировании в горной местности, стрельбе, лазании на скальном и ледовом массивах, совершают восхождения, десантирование, оттачивают навыки оказания помощи пострадавшим в горах.
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