Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Язык тела кошки
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Сыновья Марии Кожевниковой перевоплотились в героев мультфильма
История россиянки о жизни в Амстердаме (фото)
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
В семье Кудрявцевой родился малыш - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Елена Летучая отдыхает на Мальдивах вместе с мамой
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
01:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кабардино-Балкарии погибли четверо росгвардейцев

В горном районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины погибли четверо росгвардейцев. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в «Ленту.ру».

Военнослужащие-контрактники погибли во время проведения плановых занятий. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии.

Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах Северо-Кавказского округа, альпинисты находились в связке на высоте 4,5 тысячи метров. Сопровождавший их инструктор выжил. Их тела начнут спускать с горы утром в четверг.

В условиях высокогорья в Приэльбрусье и Безенгийском ущелье бойцы тренируются в ориентировании в горной местности, стрельбе, лазании на скальном и ледовом массивах, совершают восхождения, десантирование, оттачивают навыки оказания помощи пострадавшим в горах.

Росгвардия намерена «очиститься» от воровства
Во время загрузки произошла ошибка.
29 июля© Ньюстюб
 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Петросян о разводе: «Я такой дурак!»
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Второй пакет санкций США примут через три месяца
Эксперты констатировали избавление РФ от нефтяной зависимости
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Спорт
Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК победил «Спартак» Промес еще и пенальти не забил
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь