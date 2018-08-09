Красивая грудь ценою в жизнь: У хабаровчанки отказали почки после пластической операции
В организме женщины нашли препараты, на которые у нее была аллергия.
В организме женщины нашли препараты, на которые у нее была аллергия.
ДЕТИ — СИРОТЫ, МУЖ — ВДОВЕЦ.
В Хабаровске после пластической операции на груди скончалась 37-летняя женщина, молодая и жизнерадостная мама троих детей: восьмилетней девочки и двухгодовалых двойняшек — мальчика и девочки. Теперь за малышами присматривает отец, ставший вдовцом. Супруг Неллы уверен, что его жену попросту убили, оставив троих детей сиротами.
— Старшей дочке особенно тяжело. О смерти мамы ей рассказали с привлечением психологов. Двойняшки еще совсем маленькие, не понимают, что произошло, — рассказывает Надежда Слепцова, знакомая семьи, которая сейчас выступает в роли адвоката. — К хирургам Нелли обратилась не для того, чтобы обрести модельные формы, а чтобы привести свое тело в порядок после родов и кормления грудью. Она была очень красивой, высокой, стройной и активной по жизни. В прошлом даже манекенщицей в Японии работала. Нелли хотела прежние формы вернуть, все же грудное вскармливание сказалось. Посоветовалась с подружками в выборе врача и решилась на операцию.
СМЕРТЬ В
Оперировал женщину опытный врач, фамилия которого известна многим горожанам. Он часто мелькает на обложках глянцевых журналов и дает журналистам интервью. Пластику груди ей делали врачи частной компании в помещении Дорожной клинической больницы, клиника арендует его у железнодорожников. За операцию женщина выложила около 250 тысяч рублей, при условии, что послеоперационный период она проведет в отдельной палате. Именно так и получилось. Женщину перевели в отделение реанимации через сутки после пластики.
— На операцию она легла 16 июля. Все прошло хорошо, вечером ее муж навестил, а спустя
Лучше женщине не стало и на следующий день. Тогда терапевт предположил, что причина всему — аллергическая реакция на
ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО…
Результаты анализов буквально поразили семью, сомнений у них не осталось: их жена, мама, дочка погибла
— В 2003 и 2006 году Нелли делала операцию, тогда у нее выявили аллергены на лидокаин и цефтриаксон. О том, что эти лекарственные препараты ей противопоказаны, она сообщила врачам. Дело в том, что аллергены имеют накопительный эффект и в случае повторной реакции могут вызвать летальный исход, — объясняет Надежда Слепцова. — Вскрытие в итоге проводили во второй краевой клинической больнице. Делали это очень тщательно. В анализах нашли лидокоин и цефтриаксон, по предварительной версии, причина смерти — анафилактический шок. Сейчас проводится экспертиза, чтобы выяснить точную причину смерти. У нее отказали почки. Если бы в крови не нашли эти препараты, можно было бы предположить, что причина смерти тромбоэмболия. От этого никто не застрахован. Но препараты все же нашли.
Под подозрением следователей врачи обеих больниц: терапевт, хирург, реаниматологи, и анестезиологи. Будет проведена экспертиза, которая и установит, в какой период в организм матери троих детей попали лидокаин и цефтриаксон.
ЖАЖДА ВОЗМЕЗДИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Семья намерена довести дело до суда, подать иск на компенсацию морального вреда. При этом, деньги для них — далеко не главное. Куда важнее добиться справедливости.
— Муж жаждет возмездия. Понимаете, Юрий потерял любимую женщину и хочет наказать виновных в этом. Это нормальное желание. Доказать, что Нелли умерла не просто так. Речь идет о врачебной ошибке, такое могло произойти и при лечении зубов. Дело ведь не в том, какая это была операция, — акцентирует Надежда Слепцова.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту гибели женщины по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Они изъяли документацию из медицинских учреждений и выясняют, по чьей вине скончалась хабаровчанка.