Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
Ричард Гир станет отцом в 69-лет
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
В семье Кудрявцевой родился малыш - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
04:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительницу Владивостока сбили насмерть в двух шагах от виадука

Степень вины водителя и обстоятельства смертельного происшествия устанавливают полиция и экспертиза.

Вечером в среду, 8 августа, в районе остановки «Некрасовская» Subaru Impreza сбил женщину. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Как удалось выяснить, Subaru ехал по ул. Некрасовской на Гоголя, скорость ограничивалась плотным потоком автомашин. Однако в районе дома № 59, буквально за 15 метров до виадука, перед машиной на крайней левой полосе возникла женщина. Как она надеялась преодолеть оставшуюся проезжую часть, так и останется неразгаданной тайной.

Водитель не успел среагировать на появление пешехода. От сильного удара о лобовое стекло женщина упала на асфальт и уже не поднялась. Приехавшая «скорая помощь» оказалась бессильна: врачам оставалось лишь зафиксировать смерть.

Степень вины водителя и обстоятельства смертельного происшествия устанавливают полиция и экспертиза.

Все новости региона
 Обзор матча ПАОК - Спартак 8 августа 2018: счет, голы, статистика игроков
«У него были проблемы с сердцем»: Умер военный журналист Михаил Лещинский
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
Эксперты констатировали избавление РФ от нефтяной зависимости
Названы регионы с самым доступным и самым дорогим бензином
Ученые рассказали об опасности длительного сна
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Спорт
Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК победил «Спартак» Промес еще и пенальти не забил
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь