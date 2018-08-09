Жительницу Владивостока сбили насмерть в двух шагах от виадука

Вечером в среду, 8 августа, в районе остановки «Некрасовская» Subaru Impreza сбил женщину. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Как удалось выяснить, Subaru ехал по ул. Некрасовской на Гоголя, скорость ограничивалась плотным потоком автомашин. Однако в районе дома № 59, буквально за 15 метров до виадука, перед машиной на крайней левой полосе возникла женщина. Как она надеялась преодолеть оставшуюся проезжую часть, так и останется неразгаданной тайной.

Водитель не успел среагировать на появление пешехода. От сильного удара о лобовое стекло женщина упала на асфальт и уже не поднялась. Приехавшая «скорая помощь» оказалась бессильна: врачам оставалось лишь зафиксировать смерть.