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03:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края помирился с мужчиной, который его обокрал

В поселке Ванино суд рассмотрел дело о краже.

Как установили правоохранители, 34-летний мужчина вечером увидел незапертый автомобиль. Убедившись, что вокруг никого нет, злоумышленник обследовал салон машины и забрал личные вещи его владельца. Общий ущерб составил 12 тысяч рублей.

Позже фигурант добровольно вернул потерпевшему часть похищенных вещей. В итоге Ванинский районный суд вынес решение о прекращении уголовного дела за примирением сторон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

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