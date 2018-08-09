Житель Хабаровского края помирился с мужчиной, который его обокрал
В поселке Ванино суд рассмотрел дело о краже.
В поселке Ванино суд рассмотрел дело о краже.
Как установили правоохранители, 34-летний мужчина вечером увидел незапертый автомобиль. Убедившись, что вокруг никого нет, злоумышленник обследовал салон машины и забрал личные вещи его владельца. Общий ущерб составил 12 тысяч рублей.
Позже фигурант добровольно вернул потерпевшему часть похищенных вещей. В итоге Ванинский районный суд вынес решение о прекращении уголовного дела за примирением сторон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на