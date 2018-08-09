В Красноярске женщина в наушниках попала под поезд

Женщина попала под поезд в Красноярске, в районе станции «Енисей». Сообщение об этом с фотографией появилось в социальных сетях. Факт подтвердил представитель красноярской железной дороги.

Несчастный случай произошел вечером 8 августа. Очевидцы сообщаю, что погибшая была в наушниках и не слышала шума приближающегося поезда. Кроме того, она подошла к краю платформы в неположенном месте. В это время к станции приближался грузовой состав. Экстренное торможение, которое применил машинист, не спасло ситуацию. Женщину задело краем проходящего поезда, она скончалась от полученных травм.