Три лесных пожара потушили в Иркутской области
На землях лесного фонда в Иркутской области 8 августа 2018 года ликвидировали три пожара на общей площади 6,3 га с лесом и 3 га без него: два очага находились в Братском районе и один — в
На землях лесного фонда в Иркутской области 8 августа 2018 года ликвидировали три пожара на общей площади 6,3 га с лесом и 3 га без него: два очага находились в Братском районе и один — в
В ликвидации пожаров 8 августа участвовали 20 сотрудников лесной охраны, 26 мобилизованных граждан и 18 единиц наземной техники. Авиапатрулирование вели два самолета Ан-2 и пять легкомоторных самолетов. Общий налет авиационной техники составил 24 часа 10 минут.
В зоне космомониторинга в Катангском районе остаются 10 лесных пожаров, возникших