Три лесных пожара потушили в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 8 августа 2018 года ликвидировали три пожара на общей площади 6,3 га с лесом и 3 га без него: два очага находились в Братском районе и один — в Усть-Илимском. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 9 августа продолжается тушение ещё трех возгораний общей площадью 14 га, они зарегистрированы накануне — два в Чунском районе и один в Усть-Кутском.