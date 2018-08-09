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05:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три лесных пожара потушили в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 8 августа 2018 года ликвидировали три пожара на общей площади 6,3 га с лесом и 3 га без него: два очага находились в Братском районе и один — в Усть-Илимском. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 9 августа продолжается тушение ещё трех возгораний общей площадью 14 га, они зарегистрированы накануне — два в Чунском районе и один в Усть-Кутском.

В ликвидации пожаров 8 августа участвовали 20 сотрудников лесной охраны, 26 мобилизованных граждан и 18 единиц наземной техники. Авиапатрулирование вели два самолета Ан-2 и пять легкомоторных самолетов. Общий налет авиационной техники составил 24 часа 10 минут.

В зоне космомониторинга в Катангском районе остаются 10 лесных пожаров, возникших из-за гроз. Общая площадь этих очагов — 11042 га. По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности эти пожары не тушат.

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