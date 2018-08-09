За мошенничество осудили сотрудницу вагонного ремонтного депо в Тайшете

Как сообщает 9 августа 2018 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в октябре и ноябре 2016 года Е., используя служебное положение, составила подложные документы якобы о приобретении для нужд предприятия материальных ценностей, которые фактически не приобретались. На основании этих документов женщина похитила принадлежавшие депо 100 тыс. рублей.
Тайшетский городской суд также в полном объёме удовлетворил исковые требования АО «ВРК-1» о взыскании с осужденной похищенной суммы. Приговор в законную силу ещё не вступил.