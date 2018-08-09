Нерпы на Байкале погибли из-за вируса, который угрожал людям и скоту

Туши мертвых нерп, которые были обнаружены на берегу Байкала в начале июня, вывезли из Центральной экологической зоны и сожгли. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Мертвые тела животных 1 июня нашли сотрудники управления ветеринарии, когда обследовали побережье Байкала, вблизи села Катково Прибайкальского района Республики Бурятия. Туши оказались на берегу после массового выброса нерп, который произошел в октябре-ноябре прошлого года. По результатам вскрытия, проведенного ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», нерпы погибли от вирусного заболевания — парвовирусный энтерит. Специалисты уточняют, что это заболевание угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия и для населения.