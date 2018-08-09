Нерпы на Байкале погибли из-за вируса, который угрожал людям и скоту
Их вывезли за пределы Центральной экологической зоны и сожгли.
Их вывезли за пределы Центральной экологической зоны и сожгли.
Туши мертвых нерп, которые были обнаружены на берегу Байкала в начале июня, вывезли из Центральной экологической зоны и сожгли. Об этом 9 августа сообщила
Мертвые тела животных 1 июня нашли сотрудники управления ветеринарии, когда обследовали побережье Байкала, вблизи села Катково Прибайкальского района Республики Бурятия. Туши оказались на берегу после массового выброса нерп, который произошел в
Чтобы предотвратить потенциальное заражение, 23 июля все туши нерп вывезли за пределы Центральной экологической зоны и сожгли.
За ненадлежащий контроль за реальным устранением нарушений и исполнением предписания природоохранный прокурор внес представление начальнику управления ветеринарии Республики Бурятия.