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07:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

Нерпы на Байкале погибли из-за вируса, который угрожал людям и скоту

Их вывезли за пределы Центральной экологической зоны и сожгли.

Туши мертвых нерп, которые были обнаружены на берегу Байкала в начале июня, вывезли из Центральной экологической зоны и сожгли. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Мертвые тела животных 1 июня нашли сотрудники управления ветеринарии, когда обследовали побережье Байкала, вблизи села Катково Прибайкальского района Республики Бурятия. Туши оказались на берегу после массового выброса нерп, который произошел в октябре-ноябре прошлого года. По результатам вскрытия, проведенного ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», нерпы погибли от вирусного заболевания — парвовирусный энтерит. Специалисты уточняют, что это заболевание угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия и для населения.

Чтобы не допустить распространения заболевания, главе Прибайкальского района выдали предписание об уничтожении обнаруженных туш нерп до 11 июня, однако в установленные сроки работы проведены не были. Сотрудники Восточно-Байкальской межрайоной природоохранной прокуратуры осмотрели побережье и выяснили, что трупы нерп просто зарыли в песок, где они начали разлагаться. «Фактически Прибайкальская районная администрация не исполнила возложенные на нее обязанностей по предотвращению чрезвычайных ситуаций — туши погибших животных не были утилизированы должным образом», — сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Чтобы предотвратить потенциальное заражение, 23 июля все туши нерп вывезли за пределы Центральной экологической зоны и сожгли.

За ненадлежащий контроль за реальным устранением нарушений и исполнением предписания природоохранный прокурор внес представление начальнику управления ветеринарии Республики Бурятия.

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