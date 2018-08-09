Шла по обочине дороги: Девушку насмерть сбили в Мангистау
В ДТП погибла 22-летняя местная жительница, передает tumba.kz со ссылкой на ДВД области.
В ДТП погибла 22-летняя местная жительница, передает tumba.kz со ссылкой на ДВД области.
По данным полиции, трагический дорожный инцидент случился на автотрассе близ поселка Акшукур.
Со слов очевидцев, девушка шла вдоль дороги по обочине, когда ее сбил легковой автомобиль. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
«По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская», ̶ сообщили в ДВД.
В ведомстве обращаются к водителям и пешеходам, просят быть предельно осторожными на дороге.