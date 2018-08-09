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07:39 (мск), источник: Tengrinews

Названа причина схода вагонов в Жамбылской области

Компания КТЖ предъявило ущерб от схода с рельсов грузового состава на участке Сары-Шаган — Шыганак собственнику вагона — ТОО «Исткомтранс», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Как сообщается, служебное расследование причин схода грузовых вагонов 31 июля проводилось с участием специалистов АО «НК «ҚТЖ», представителей ЧАО «Азовэлектросталь» (Украина), ТОО «Исткомтранс».

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«По итогам расследования, причиной схода стал излом боковой рамы в 28-ом вагоне грузового поезда из-за наличия литейных дефектов, допущенных при изготовлении рамы в 2009 году на заводе «Азовэлектросталь». Собственник вагона — ТОО «Исткомтранс». Данный случай классифицирован как событие. Согласно действующих в РК правил безопасности на железнодорожном транспорте, допущенное событие отнесено по учету за ЧАО «Азовэлектросталь», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что весь нанесенный АО «НК «ҚТЖ» ущерб от схода в установленном законодательством порядке предъявлен собственнику вагона — ТОО «Исткомтранс».

31 июля в Жамбылской области сошел с рельсов грузовой состав. В тот же день произошла задержка пяти пассажирских поездов. Позднее произошли изменения в графиках движения 19 пассажирских поездов.

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Названа причина схода вагонов в Жамбылской области
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