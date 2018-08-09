Названа причина схода вагонов в Жамбылской области
Компания КТЖ предъявило ущерб от схода с рельсов грузового состава на участке
Компания КТЖ предъявило ущерб от схода с рельсов грузового состава на участке
Как сообщается, служебное расследование причин схода грузовых вагонов 31 июля проводилось с участием специалистов АО «НК «ҚТЖ», представителей ЧАО «Азовэлектросталь» (Украина), ТОО «Исткомтранс».
«По итогам расследования, причиной схода стал излом боковой рамы в 28-ом вагоне грузового поезда
В компании отметили, что весь нанесенный АО «НК «ҚТЖ» ущерб от схода в установленном законодательством порядке предъявлен собственнику вагона — ТОО «Исткомтранс».
31 июля в Жамбылской области сошел с рельсов грузовой состав. В тот же день произошла задержка пяти пассажирских поездов. Позднее произошли изменения в графиках движения 19 пассажирских поездов.