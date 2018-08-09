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08:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Из колонии на Среднем Урале сбежал заключенный: приметы

Из колонии на Среднем Урале совершил побег заключенный. Сейчас его активно ищут.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, разыскивается Анатолий Ращектаев 1990 года рождения. Отсутствие осужденного колонии-поселения № 45 (поселок Восточный Камышловского района) было обнаружено во время вечерней проверки 8 августа.

Приметы: рост очень высокий 185 см, плечи средние, прямые, волосы короткие, светлые, лоб средний, нос свернут, подбородок прямой, глаза светлые, телосложение худощавое, шея средняя, лицо смуглое, брови дугообразные, губы тонкие, уши прилегающие.

За что именно сбежавший отбывал срок, в ведомстве не уточнили. При обнаружении местонахождения беглеца следует немедленно сообщить об этом в территориальный отдел полиции или в отдел розыска ГУФСИН России по Свердловской области по телефонам: 8 (343) 35−95−744, 8 (343) 35−95−611.

Напомним, недавно из колонии-поселения № 59 (Каменск-Уральский) сбегал осужденный. Его удалось поймать спустя несколько дней.

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