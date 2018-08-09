Из колонии на Среднем Урале сбежал заключенный: приметы

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, разыскивается Анатолий Ращектаев 1990 года рождения. Отсутствие осужденного колонии-поселения № 45 (поселок Восточный Камышловского района) было обнаружено во время вечерней проверки 8 августа.

За что именно сбежавший отбывал срок, в ведомстве не уточнили. При обнаружении местонахождения беглеца следует немедленно сообщить об этом в территориальный отдел полиции или в отдел розыска ГУФСИН России по Свердловской области по телефонам: 8 (343) 35−95−744, 8 (343) 35−95−611.