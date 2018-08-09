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08:07 (мск), источник: dostup1.ru

Суд арестовал виновника ДТП с 3 погибшими под Магнитогорском

Водитель ВАЗа был пьян и выехал на встречную полосу.

Суд Агаповского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в совершении ДТП с тремя погибшими 5 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла на 5 км автодороги Магнитогорск — Желтинский. В результате столкновения машин ВАЗ-2114 и Peugeot 207 погибли две женщины и мужчина. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). Виновнику грозит до 9 лет лишения свободы.

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