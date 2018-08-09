Суд арестовал виновника ДТП с 3 погибшими под Магнитогорском
Водитель ВАЗа был пьян и выехал на встречную полосу.
Водитель ВАЗа был пьян и выехал на встречную полосу.
Суд Агаповского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в совершении ДТП с тремя погибшими 5 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Авария произошла на 5 км автодороги Магнитогорск — Желтинский. В результате столкновения машин ВАЗ-2114 и Peugeot 207 погибли две женщины и мужчина. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). Виновнику грозит до 9 лет лишения свободы.